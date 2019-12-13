Как купить квартиру в новостройке, если не хватает средств
Кредит – не всегда является лучшим выходом.
Сегодня 20:46Недвижимость
16:41 19 мая
В Казани научились варить спасительный кофе
Всё об акции «Черный кофе - белым халатам!» или о том, как сделать мир добрее и дружелюбнее.
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Не проходите мимо!
12 декабря, 10:30 20 декабря пройдет донорская акция
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2 декабря, 07:45 В столице республике открылась ярмарка с фермерской продукцией
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Общество
Сегодня, 19:00 Названы самые востребованные рабочие профессии
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Сегодня, 16:42 24 декабря в некоторых районах отключат свет
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Происшествия
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29 ноября, 15:39 На трассе М-7 произошло смертельное ДТП
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Спорт
Вчера, 07:05 Казанский «Ак Барс» уступил «Сибири» с сухим счетом
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20 декабря, 06:53 Команда УНИКС одержала победу над турецким клубом «Дарушафака»
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Политика
9 сентября, 09:30 В Татарстане обработали 99% протоколов
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8 сентября, 08:46 Сегодня в России проходит единый день выборов
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Бизнес
23 сентября, 11:50 Отечественный бизнес за границей возвращается домой из-за санкций
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11 марта, 09:49 В Пестречинском районе откроется новый цех по переработке молока
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Медицина
25 ноября, 17:00 В столице Татарстана завершается прививочная кампания
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7 ноября, 07:47 Роструд: сегодня стране не хватает врачей общей практики
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Наука и образование
13 октября, 06:22 Исследование: 20% российский студентов пользуются шпаргалками
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2 октября, 05:17 Учитель из Казани попал в топ лучших учителей страны
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Погода
21 декабря, 08:16 21 декабря по Татарстану ожидается локальная метель
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20 декабря, 08:08 20 декабря в Казани ожидается метель