Везде
Не проходите мимо!
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12 декабря, 10:30 20 декабря пройдет донорская акция

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2 декабря, 07:45 В столице республике открылась ярмарка с фермерской продукцией

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Общество
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Сегодня, 19:00 Названы самые востребованные рабочие профессии

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Сегодня, 16:42 24 декабря в некоторых районах отключат свет

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Происшествия
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29 ноября, 15:39 На трассе М-7 произошло смертельное ДТП

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22 ноября, 07:59 В Казани автомобиль сбил ребенка, который переходил дорогу по пешеходному переходу

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Спорт
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Вчера, 07:05 Казанский «Ак Барс» уступил «Сибири» с сухим счетом

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20 декабря, 06:53 Команда УНИКС одержала победу над турецким клубом «Дарушафака»

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Культура
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7 октября, 13:55 В начале ноября в столице Татарстана пройдёт традиционный «Зиланткон»

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6 октября, 07:29 Столица Татарстана вошла в тройку самых культурных городов страны

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Политика
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9 сентября, 09:30 В Татарстане обработали 99% протоколов

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8 сентября, 08:46 Сегодня в России проходит единый день выборов

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Бизнес
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23 сентября, 11:50 Отечественный бизнес за границей возвращается домой из-за санкций

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11 марта, 09:49 В Пестречинском районе откроется новый цех по переработке молока

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Медицина
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25 ноября, 17:00 В столице Татарстана завершается прививочная кампания

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7 ноября, 07:47 Роструд: сегодня стране не хватает врачей общей практики

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Наука и образование
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13 октября, 06:22 Исследование: 20% российский студентов пользуются шпаргалками

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2 октября, 05:17 Учитель из Казани попал в топ лучших учителей страны

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Новости портала
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28 апреля, 16:54 Сайт Temakazan.ru расширяет возможности для пользователей

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5 февраля, 09:10 Жители Татарстана жалеют инкассатора, совершившего «ограбление века»

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Опережая события
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3 марта, 13:18 Активисты снова проведут митинг против строительства мусоросжигательного завода

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21 января, 19:07 МЧС предупредило татарстанцев о сильной метели

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Погода
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21 декабря, 08:16 21 декабря по Татарстану ожидается локальная метель

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20 декабря, 08:08 20 декабря в Казани ожидается метель

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